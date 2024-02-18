Большинство подразделений отошло на подготовленные позиции для ведения оборонительных мер.

Пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил, что подразделения заняли подготовленные позиции возле Авдеевки и успешно держат оборону.

"Оборонительная операция возле Авдеевки еще продолжается. Она многогранна и многие подразделения принимают в ней участие. Если говорить о 3-й ОШБр, то действительно мы заняли подготовленные оборонительные позиции возле Авдеевки. Мы держим оборону. Противник пытается эту оборону прорвать и постоянно проводит штурмовые действия. Впрочем, стоит подчеркнуть, ситуация относительно новых позиций стабильная. Большинство бойцов отошли на новые позиции. Поэтому в целом можно говорить об успешной операции, но отмечу, что это многогранная операция с участием различных служб и подразделений. За всю операцию будет отчитываться Генштаб", - рассказал Бородин в эфире Эспрессо.

Пресс-офицер добавил, что в оборонительной операции в Авдеевке каждое подразделение должно работать идеально. Процессы в городе намного сложнее, чем штурмовые.

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"Это очень сложный системный процесс. Каждое подразделение и служба должны работать по секундам. Поскольку каждая ошибка может стоить жизни бойцов", - отметил Бородин.

Выход Сил обороны из Авдеевки

Как писал УНИАН, поздно ночью 17 февраля командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он утверждал, что окружение украинских сил не допущено.

Комментируя процесс выхода из Авдеевки, несколькими часами ранее Тарнавский сообщил, что "несколько наших бойцов" попали в плен при попытке прорваться на более безопасные позиции.

В 3-й штурмовой бригаде также признали единичные случаи попадания в плен, но заверили, что на уровне отделений, взводов и подразделений таких случаев не было.

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