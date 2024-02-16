Сам город агрессор стирает с лица земли авиабомбами и артиллерийскими обстрелами.

Россия бросила на штурм Авдеевки все резервы, в том числе и с других направлений фронта. В черте города продолжаются тяжелые бои, несколько украинских бойцов попали в плен. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли. Враг бросает на штурм все резервы, перебрасывая их с других направлений, и пытается продавить нашу оборону", – рассказал он.

По словам генерала, украинские бойцы сдерживают российское нашествие, но агрессор превосходит защитников количественно по всем показателям – личный состав, артиллерия, авиация.

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За текущие сутки в районе Авдеевки в целом отражено более 30 российских атак. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов самой Авдеевки и двух десятков населенных пунктов вокруг.

"С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. Подчеркиваю, приоритет - сохранение жизни наших бойцов. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции. К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима", – сообщил Тарнавский.

Генерал заверил, что эвакуация раненых осуществляется, хотя и осложнена непрерывными обстрелами.

"На данный момент нашим защитникам перебрасываются нужные резервы. Действенной также остается поставка боеприпасов", - сказал он.

Для "понимания масштабов наступления противника и его стачивания" Тарнавский также отметил, что с начала года и по вчерашний день на Таврийском направлении россияне потеряли 20 018 солдат, 199 танков и 481 боевую бронемашину. Большинство этих потерь приходится именно на Авдеевку.

Битва за Авдеевку: последние новости

Как писал УНИАН, в 3-й отдельной штурмовой бригаде, которая сейчас обороняет Авдеевку, заявили о бешеном давлении российских войск. Бойцы предполагают, что Кремль принял принципиальное решение захватить город любой ценой и не жалеет даже элитный спецназ, бросая его в "мясорубку".

Также мы рассказывали, что сегодня военное командование приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки, которая сдерживала агрессора несколько месяцев.

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