Военный отметил, что о диких потерях захватчиков уже не молчат даже пропагандисты.

Россияне в шоке от масштабов потери своего войска во время штурмов Авдеевки Донецкой области. Этот город стал крупнейшим кладбищем для оккупантов.

Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Военный отметил, что руины города Россия обменяла на десятки тысяч трупов оккупантов.

"Авдеевка на сегодняшний день стала крупнейшим кладбищем для россиян. Руины города п*доры обменяли в буквальном смысле на тысячи собственных трупов. Шок от осознания объемов потерь уже вылезает даже на их пабликах, где они, например, пишут о почти полутора тысячах жмуров за одни лишь сутки. И я уверен, что общие потери за все время обороны Авдеевки - больше 47 тысяч", - отметил Жорин.

Впрочем, военный призвал не особо радоваться этим впечатляющим цифрам, ведь Россия не прекращала ни мобилизацию, ни наращивание своего военного производства.

"Они готовы бросить на взятие следующего, даже маленького города, и больше", - отметил Жорин, опубликовав скриншот одного из Z-пабликов о потерях РФ в Авдеевке.

Потери РФ в Авдеевке

Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления официально обнародовал потери оккупантов во время Авдеевской оборонительной операции.

За 4 месяца активной фазы боев за Авдеевку (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года общие потери российских войск составили:

личного состава - 47 186 человек;

танки - 364;

артиллерийские системы - 248;

боевые бронемашины - 748;

самолеты - 5.

Вас также могут заинтересовать новости: