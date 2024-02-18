Александр Бородин отметил, что выход войск еще окончательно не завершился.

В 3-ей отдельной штурмовой бригаде при выходе из Авдеевки фиксировались лишь единичные случаи попадания в плен. Вывод войск продолжается.

Спикер бригады Александр Бородин отметил, что трудно сейчас делать какие-то выводы, так как выход еще окончательно не завершился. При этом он указал, что россияне обнародовали видео с якобы украинскими пленными, и сейчас с этим разбираются.

В то же время военный заверил, что не было попадания в плен на уровне отделений, взводов и подразделений.

Видео дня

"У нас был контролируемый отвод. Какие-то отдельные единичные случаи – мы с ними разбираемся. Но было много подразделений, я не могу говорить за весь авдеевский театр. С точки зрения моей бригады – только единичные случаи, в которых мы разбираемся, и то это частично, возможно, ИПСО", – рассказал Бородин в эфире телемарафона.

Вывод украинских войск из Авдеевки - главные новости

Ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских военных из Авдеевки.

Позже командующий ОСВГ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что "выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки". В то же время некоторые украинских защитников попали в плен.

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