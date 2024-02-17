Они заняли оборону на определенных рубежах.

Украинские силы, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Об этом в 02:15 сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. В своем Telegram-канале он отметил, что окружение украинских сил не допущено, личный состав выведен. Сейчас воины заняли оборону на определенных рубежах.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с перевесом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками - это единственное правильное решение", - добавил Тарнавский.

Выход ВСУ из Авдеевки: что известно

Этой ночью Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил о решении вывести украинские подразделения из города.

Украинский генерал пояснил, что это делается для избежания окружения наших сил и сохранения жизни и здоровья военных. Они переходят к обороне на более выгодных рубежах.

Он отметил, что бойцы сделали все возможное для уничтожения лучших воинских частей российских захватчиков и нанесли им большие потери.

Накануне британская разведка сообщила, что РФ во время попыток захватить украинский город потеряла не менее 400 БМП и другой тяжелой техники, а также большое количество солдат.

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