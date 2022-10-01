Следственные действия и осмотр места продолжаются.

Вследствие обстрела колонны автомобилей с гражданскими в "серой зоне" между Купянском на Харьковщине и оккупированной россиянами Луганщиной известно уже о 24 погибших.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"24 человека, среди них – беременная женщина и 13 детей. Такие ужасные последствия обстрела колонны из семи автомобилей оккупантами между селами Куриловка и Песчаное, что в Купянском районе. Это так называемая "серая зона". Россияне почти в упор обстреляли гражданских. Как информируют правоохранители ГУНП в Харьковской области, обстрел произошел 25 сентября около 9.00 часов. Следственные действия и осмотр места продолжаются", – сообщил он.

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Как писал УНИАН, сперва было известно о 20 погибших, среди которых 10 – дети, 10 – взрослые. СБУ сообщала, что нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель".

Ситуация на Харьковщине – что стоит знать

В начале сентября Вооруженные Силы Украины начали активно освобождать от оккупантов населенные пункты Харьковской области, которые враг захватил в начале полномасштабного вторжения в нашу страну, которое началось 24 февраля.

По состоянию на середину месяца было освобождено около 300 населенных пунктов, в Минобороны сообщали, что операция продлится до полного освобождения Харьковской области.

Сейчас оккупированными остаются населенные пункты в Купянском и Изюмском районах области, районные центры – Купянск и Изюм – уже освобождены от захватчиков.

После освобождения Купянска россияне продолжают обстреливать город. В частности, 21 сентября в Купянске в результате вражеского обстрела получили ранения 5 человек, среди которых 13-летний мальчик.

В освобожденных населенных пунктах на Харьковщине обнаружили многочисленные пыточные, где российские военные издевались над украинцами, и массовые захоронения с сотнями погибших.

В частности, в Изюме было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные. Среди убитых – женщины и дети, иногда – целые семьи. 99% убитых с признаками насильственной смерти. Во время эксгумации тел в лесу, где убитых хоронили сами оккупанты, нашли 11 тел, которые изувечены настолько, что невозможно установить их пол. У убитых были веревки на шее, переломы конечностей, огнестрельные ранения и ампутации.

23 сентября эксгумацию тел из массовых захоронений в Изюме на Харьковщине завершили. Из земли поднято 447 тел украинских воинов и мирных жителей. Впоследствии было найдено еще два захоронения.

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