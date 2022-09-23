Найдено по меньшей мере еще три таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины, сообщили в ОВА.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили о завершении эксгумации тел на месте массового захоронения в Изюме Харьковской области - поднято с земли 447 тел.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"16-23 сентября с места массового захоронения в лесу возле м. Изюм в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), эксгумированы 447 тел погибших: 425 гражданских лиц, среди которых 5 детей, и 22 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, по каждому эксгумированному телу следователями назначены судебно-медицинские экспертизы.

"Мы ожидаем их результаты и будем принимать все необходимые меры для установления обстоятельств гибели людей и наказания российских военных", - сказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

В то же время уже сейчас у умерших установлено наличие телесных повреждений в виде минно-взрывных травм, осколочных, огнестрельных и колото-резаных ранений. У нескольких из погибших были связаны руки, переломаны кости, у ряда умерших — веревка на шее.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в свою очередь, добавил, что такое массовое захоронение не одно в Изюме.

"Найдены по меньшей мере еще три таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины. Сейчас проводятся осмотр и разминирование", - написал он в Telegram.

Массовое захоронение в Изюме

23 сентября первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев сообщил, что процесс эксгумации близится к завершению, полицией были подняты с земли 427 тел украинцев, из которых 202 - это тела женщин, 189 тел мужчин, 5 - детей. Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих.

В начале сентября ВСУ осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории области.

10 сентября ВСУ освободили от оккупантов Изюм. Самопровозглашенный "мэр" Изюма покинул город еще до начала взятия его силами ВСУ.

Во время временной оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. Там было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Потеря оккупантами контроля над Изюмом считается крупнейшим поражением РФ после того, как весной от захватчиков была освобождена Киевская область.

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