Также в селе Стрелечье Харьковского района ранена 55-летняя женщина.

В Купянске в результате вражеского обстрела получили ранения 5 человек, среди которых 13-летний мальчик

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Он отметил, что враг продолжает терроризировать Харьковскую область обстрелами, в результате действий оккупантов страдают дети.

Видео дня

"Сегодня во время вражеского обстрела Купянска получили ранения 5 человек, среди которых 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие – мужчины 36-ти, 47-ми и 63-х лет и 83-летняя женщина", - написал Синегубов.

Кроме того, по его информации, в результате обстрела с. Стрелечье Харьковского района ранена 55-летняя женщина.

Все пострадавшие госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. Зеленский заявил, что инициатива на передовой все еще за Украиной.

Несмотря на успехи начала наступательной операции защитников, враг не отказывается от намерений захватить Донбасс. Оккупанты несут значительные потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток ВСУ отбили атаки врага в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

Украинская авиация нанесла еще более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БПЛА противника.

В ответ на успехи продвижения украинских сил в России объявили о проведении "референдумов" на захваченных территориях, а также частичную мобилизацию. Продолжились попытки РФ бить по объектам критической инфраструктуры.

Сейчас Россия способна мобилизовать до 50 тысяч резервистов, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, считает советник главы МВД Вадим Денисенко.

Вас также могут заинтересовать новости: