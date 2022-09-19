Оккупанты устроили стихийное кладбище, там уже обнаружено более 400 могил.

На Харьковщине продолжается эксгумация тел погибших со стихийного кладбища, которое в Изюме устроили оккупанты. Рашисты обстреливали город, люди гибли под завалами и от пыток. Улицы Изюма были усеяны телами погибших, мирное население пыталось хоронить трупы самостоятельно, а затем оккупанты перезахоронили людей и присвоили могилам номерки.

Жители Изюма, которые стали свидетелями военных преступлений россиян, уже начали раскрывать ужасные истории о погибших, сообщает ТСН.

В течение пяти месяцев рашисты неустанно обстреливали город. Гибли дети, женщины, военные. Рашисты пытали и убивали мирное население. Люди умирали под завалами, иногда даже на глазах у своих родственников и знакомых.

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"Я вижу, что она падает. Я подбежал, смотрю, кровь пошла изо рта и носа. Я носовым платочком пытался язык вытянуть, сделать искусственное дыхание. Головку завернул. Я сидел, пока соседи не вышли и не сказали: не мучай бабушку", - рассказал Григорий - сын одной из погибших женщин.

Он рассказал, что в первые недели вражеских обстрелов улицы города были усеяны телами людей. В одной многоэтажке погибли 46 жителей, все они прятались от атак рашистов в подвале, в этот момент авиабомба оккупантов упала на дом. Григорий и его мама были в том подвале, им и еще пятерым удалось выжить. Все остальные погибли. Мужчина потерял лучшего друга и его родню, а еще почти всех соседей.

"Я на первом этаже, а он с третьего этажа - фамилия Ясенюки. У него вся семья погибла, а это 7 человек. Погибли сразу 46. Не все сразу, некоторые еще или горели, или их задавило просто", - делится ужасными воспоминаниями мужчина.

Людям приходилось самостоятельно хоронить погибших, ведь трупов было очень много. Могилы начали появляться прямо возле домов, убитых приходилось закапывать даже на клумбах. Люди, которые это все видели своими глазами, вспоминают, что могилы появились под каждым подъездом. Кого-то заваливало обломками, кого-то убивали кассетные бомбы. Соседи выносили тела погибших и закапывали их прямо возле домов.

Однако летом оккупанты перезахоронили людей. Рашисты захотели "очистить" улицы города от могил, поэтому они устроили стихийное кладбище в лесу. Людей перезахоронили без свидетелей, родственникам погибших впоследствии сообщили только номера могил.

"Наших похоронили, забрали родных. Нас не пустили, мы не видели ям, но номерки они нам дали. Под какими номерками мы пойдем и найдем своих детей. Кто детей, кто племянников, кто коллегу. Не может быть, чтобы они нас обманули. На кладбище они не позволили нам поехать. Только номерок", - припомнили люди.

Криминалисты продолжают эксгумацию тел. Впоследствии они смогут установить причины смерти и личности людей, которых рашисты хоронили под безымянными могилами.

"В первой могиле на шее веревка и руки также связаны. На некоторых телах мы находим последствия пыток. Нам очень повезло, что они были захоронены в глину. В глине тела разлагаются не так быстро, поэтому мы видим и зубы, и какую-то форму", - рассказал руководитель Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области Александр Ильинков.

Массовые захоронения на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Сейчас эксгумация тел убитых оккупантами людей продолжается. Работа продлится еще почти две недели. Тела погибших на экспертизу везут в Харьков.

Как заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали сейчас 59 тел в Изюме. Среди них тела 42 гражданских и 17 военнослужащих.