В настоящее время проводятся следственные действия.

В Купянском районе Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов

"По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются. Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, которые пытались убежать от обстрелов. Это жестокость, которой нет оправдания", – написал он.

Видео дня

Глава ОВА не уточнил, когда именно был осуществлен обстрел.

Служба безопасности Украины сообщает, что речь идет о гражданской колонне, в которой также находились дети, в "серой зоне" – между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском на Харьковщине.

"В конце сентября рашисты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере, 20 человек погибли, и среди них – 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель". Враг еще раз доказал, что его цель – уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола. Оккупанты терпят поражение на поле боя и от безысходности отвечают на них убийством мирных граждан. Но рашисты не уйдут от наказания – мы найдем каждого и заставим отвечать за совершенные зверства", – сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

На сегодняшний день устанавливаются личности убитых россиянами граждан и окончательное количество жертв. Некоторым из находившихся в этой колонне удалось спастись из устроенного россиянами ада. Сейчас они дают показания следователям.

Также правоохранители собирают доказательства преступления для Международного уголовного суда. Расследование ведутся по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности показала фото с места, где можно увидеть изуродованные автомобили и многочисленные тела погибших.

Напомним, районный центр Купянского района Харьковщины, город Купянск, был оккупирован российскими захватчиками 27 февраля 2022 года. 10 сентября Вооруженные Силы Украины освободили город, но часть Купянского района вдоль админграницы с Луганской областью до сих пор остается в оккупации.

После освобождения Купянска россияне продолжают обстреливать город. После того, как враг отошел с этой территории, в освобожденных районах области обнаружили многочисленные пыточные, где российские военные издевались над украинцами, и массовые захоронения с сотнями погибших.

Обстрел гуманитарной колонны в Запорожье: что стоит знать

Как писал УНИАН, накануне под обстрел попала колонна гражданских автомобилей на Запорожье. Эти люди ожидали в очереди на выезде из города на временно оккупированные территории. Впоследствии стало известно, что оккупанты совершили обстрел из оккупированного Токмака модернизированными ракетами С-300. Всего 30 сентября оккупанты нанесли 16 ракетных ударов направили на Запорожье.

Вследствие действий врага погибли 30 человек, в частности, двое детей. 88 человек получили ранения. Среди пострадавших – 31 полицейский.

1 октября в Запорожье был объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара.

Одновременно с этим в центре Москвы состоялся провластный митинг, на котором президент РФ Владимир Путин говорил о "псевдореферендумах" в Украине и хвастался захваченными территориями Украины, в том числе – оккупированной частью Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: