В Киевской области женщина в опасное время была на кладбище и получила смертельное ранение осколками ракеты, отметил глава полиции региона.

В Киевской области в результате массированной атаки России, совершенной во вторник, 15 ноября, в селе Плесецкое погибла женщина.

Жертвой вражеской атаки стала 69-летняя женщина, она в опасное время была на кладбище возле могилы своего мужа, сообщил в Telegram глава полиции региона генерал Андрей Небытов.

"...Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужа и погибла в результате смертельного ранения обломками ракеты", - сообщил он.

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Генерал подчеркнул, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии.

Массированный обстрел Украины 15 ноября - важные новости насчет ситуации в Киевской области

Противник совершил самую массированную ракетную атаку против Украины с начала войны - запустил более 90 ракет и свыше десятка ударных беспилотников.

Украинские подразделения Сил обороны уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных беспилотников Shahed-136 и один дрон "Орион".

В Киевской области под вражеским ударом оказались три района, есть свыше 15 разрушений жилых домов.

В Киеве в результате атаки противника повреждены два жилых дома, стало известно об одной жертве.

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