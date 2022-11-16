Благодаря Силам ПВО в регионе удалось избежать сокрушительных последствий атаки, отметили правоохранители.

В Киевской области российские оккупанты атаковали три района, есть более 15 разрушений жилых домов и двух нежилых помещения.

Эффективно сработали Силы противовоздушной обороны ВСУ, благодаря чему удалось избежать сокрушительных последствий, однако, в некоторых населенных пунктах зафиксированы повреждения, сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Правоохранители находят на месте попаданий части вражеских снарядов, а именно в полях и лесной местности.

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"Воронку и обломки ракеты оккупантов обнаружили наши полицейские рядом с одним из населенных пунктов Киевской области. Части смертельного оружия нашли на поле. Благодаря силам противовоздушной обороны удается дать достойный отпор врагу", - сказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Пострадавших и погибших в результате вражеского обстрела на территориях громад нет.

Массированный обстрел Украины Россией 15 ноября - важная информация по ситуации в Киевской области

Как сообщал УНИАН, 15 ноября руководство Киевской области решило, что учебные заведения до конца недели будут работать в дистанционном режиме из-за ситуации в сфере безопасности.

Кроме того, отмечалось, что в результате самой массированной с начала войны ракетной атаки врага 15 ноября в Киевской области сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

Председатель ОВА Алексей Кулеба посоветовал пользоваться услугами национального роуминга, если есть проблемы со связью.

В Киеве в результате вражеской атаки повреждены два жилых дома, сообщалось об одной жертве.

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