В Киевской области российские оккупанты атаковали три района, есть более 15 разрушений жилых домов и двух нежилых помещения.
Эффективно сработали Силы противовоздушной обороны ВСУ, благодаря чему удалось избежать сокрушительных последствий, однако, в некоторых населенных пунктах зафиксированы повреждения, сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.
Правоохранители находят на месте попаданий части вражеских снарядов, а именно в полях и лесной местности.
"Воронку и обломки ракеты оккупантов обнаружили наши полицейские рядом с одним из населенных пунктов Киевской области. Части смертельного оружия нашли на поле. Благодаря силам противовоздушной обороны удается дать достойный отпор врагу", - сказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов.
Пострадавших и погибших в результате вражеского обстрела на территориях громад нет.
Массированный обстрел Украины Россией 15 ноября - важная информация по ситуации в Киевской области
Как сообщал УНИАН, 15 ноября руководство Киевской области решило, что учебные заведения до конца недели будут работать в дистанционном режиме из-за ситуации в сфере безопасности.
Кроме того, отмечалось, что в результате самой массированной с начала войны ракетной атаки врага 15 ноября в Киевской области сложилась критическая ситуация с электроснабжением.
Председатель ОВА Алексей Кулеба посоветовал пользоваться услугами национального роуминга, если есть проблемы со связью.
В Киеве в результате вражеской атаки повреждены два жилых дома, сообщалось об одной жертве.