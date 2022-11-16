По уточненной информации, подразделения Сил обороны уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БпЛА "Орион".

За прошедшие сутки Россия выпустила по Украине свыше 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десятка ударных БпЛА.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, 15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуре Украины.

"Под удар попали жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей нашей страны", – говорится в сообщении.

По уточненной информации Генштаба, подразделения Сил обороны уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БпЛА "Орион".

Сообщается, что враг не прекращает обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты по линии соприкосновения. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Массированная ракетная атака России по Украине 15 ноября

Как сообщал УНИАН, 15 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что в результате массированной российской ракетной по Украине нанесен ущерб 30 объектам, среди которых жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Погиб один человек в Киеве, 6 травмированных человек – из них трое по адресам в Киеве, и еще трое – в другом населенном пункте.

Министр добавил, что информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.