Российских диверсантов обнаружили в районе села Бологовка.

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Купянский район Харьковской области с территории Российской Федерации, но их заставили отойти Силы обороны Украины, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате огневого воздействия подразделений Сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации", - говорится в сводке.

Война новости - актуальное на 22 февраля

Оккупанты сегодня продолжили наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

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Возле Кременной враг накануне пытался прорвать оборонительные позиции украинских воинов, но наступление не удалось. А на Бахмутском направлении захватчики не бросают в бой технику - только пехоту.

В то же время на юге РФ углубляет оборонительные рубежи. Россияне пытаются отодвинуться от левого берега Днепра, выезжая туда исключительно для обустройства огневых позиций.

По мнению экспертов, Кремль уже начал крупное наступление на востоке Украины, однако его масштаб зависит от ограниченных ресурсов Москвы в технике и живой силе.

Так, оккупанты были вынуждены "сбавить обороты" в штурмах на Угледарском направлении после того, как элитная 155-я бригада морпехов была полностью разгромлена кулаком ВСУ.

Потери РФ в Украине - последние новости

Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.

Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.

По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.

До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО. Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев".

Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".

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