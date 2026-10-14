У России выросла точность дронов и ракет: в Раде описали, что будет ждать Киев зимой

По мнению Кучеренко, враг наносит удары по определенным объектам.

У российских оккупантов возросла точность и дронов, и ракет, и зимой в Киеве могут возникнуть проблемы и с электричеством, и с теплом, и с водой. Об этом в комментарии УНИАН сказал Алексей Кучеренко, народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Отвечая на вопрос о прогнозах на эту зиму для Киева, он отметил, что интенсивность и точность, а также комплексность вражеских ударов значительно возросли.

"Сегодня на одной из подстанций в укрытие блока второго уровня попала ракета. Понятно, что второй уровень не защищает от ракеты… Оборудование повреждено, его нужно заменить. То есть это не катастрофа, если бы было время, но и времени нет, и резерва не так много", – добавил Кучеренко.

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Кроме того, подчеркнул парламентарий, российские оккупанты постоянно поддерживают напряжение атак и не дают ремонтным бригадам выйти и полноценно ремонтировать необходимые объекты.

"С электричеством – плохая ситуация, потому что будут графики или аварийные отключения, ограничения и так далее", – сказал депутат.

Он добавил, что местами могут возникнуть и некоторые проблемы с отоплением или водоснабжением. "Вполне вероятно, что в некоторых микрорайонах не будет подачи тепла с ТЭЦ и не будет резервного теплоснабжения. И в условиях дефицита электроэнергии это станет той самой проблемой, с которой мы столкнулись в прошлом году", – отметил Кучеренко.

Что помогает россиянам бить точнее

"Если вы спросите, есть ли наведение, – я думаю, что есть. На мой взгляд, после того как реактивный дрон попал в окно руководителя СБУ, – что еще говорить? Или в мосты", – отметил Кучеренко.

Так, добавил депутат, у россиян однозначно кардинально возросла точность и в отношении дронов, и в отношении ракет.

"Водяная" катастрофа

Также на вопрос о якобы возможной эпидемиологической катастрофе в Киеве из-за остановки работы канализации Кучеренко отметил, что "там не всё самотечное, там и насосные группы – они где-то там есть, они зарезервированы".

"Но может так случиться, в крайнем случае, что произойдет переполнение Бортницкой станции, именно поэтому сейчас появляются такие (заявления)… На крайний случай – это сброс в Днепр", – сказал он.

Перспективы Киева на зиму

Как сообщалось ранее, Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, отметил, что Печерский район Киева является наиболее уязвимым местом с точки зрения электроэнергии, водоснабжения и канализации.

По его словам, в зоне риска на эту зиму останется около 3 тысяч домов по городу, где нет резервного теплоснабжения.

Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что защитить распределительные линии невозможно, так же как и невозможно сбивать 100% всех "шахидов".

Кроме того, Артем Шира, предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации, отметил, что полная остановка работы канализационной системы Киева практически невозможна, ахудшим сценарием могут стать локальные перебои на отдельных насосных станциях.

Худшее, что может случиться, говорит он, – "мы будем сбрасывать в Днепр неочищенные стоки, а люди этого даже не заметят".

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