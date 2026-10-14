Ле Пен пригрозила заблокировать финансирование ЕС для Украины в случае победы на выборах

Она может не поддержать финансирование Украины через ЕС, если это повлечет за собой дополнительные финансовые обязательства для Франции.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен поставила под сомнение готовность Парижа и в дальнейшем поддерживать финансирование Украины со стороны Европейского Союза, если она победит на президентских выборах в следующем году. Об этом сообщает Financial Times.

В издании напомнили, что Европейский Союз планирует предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро для покрытия военных и бюджетных нужд. Из этой суммы 45 млрд евро должны быть выделены в 2027 году. Однако остаются вопросы относительно дальнейшего финансирования Киева: по оценкам чиновников Еврокомиссии, в следующем году стране понадобится около 70 млрд евро дополнительных средств.

Марин Ле Пен, которая, по данным опросов, пользуется значительной поддержкой избирателей, уже пообещала прекратить двустороннюю помощь Киеву, оставив лишь отдельную оперативную поддержку и обучение украинских военных. Свою позицию она объясняет тем, что Франция больше не может позволить себе такие расходы.

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В интервью Financial Times политик также предположила, что в случае избрания президентом может не поддержать финансирование Украины через ЕС, если это будет означать дополнительные финансовые обязательства для Франции.

"Честным поступком по отношению к господину Зеленскому было бы сказать ему – фактически предупредить его: послушайте, мы не можем сделать больше, мы не в состоянии больше помогать. Мы уже предоставили кредиты на 90 млрд евро, а это 18 млрд евро для Франции. 18 млрд евро – это действительно немалая сумма", – сказала она.

Проект семилетнего бюджета ЕС предусматривает отдельный финансовый инструмент для поддержки Украины в размере до 100 млрд евро. Однако Ле Пен намерена препятствовать достижению бюджетного соглашения, в частности, отказываясь обеспечивать половину французского взноса.

Она также подтвердила свое решительное несогласие с вступлением Украины в ЕС, назвав это равносильным "совершению харакири", что приведет к потере суверенитета и "огромным экономическим потерям" для Франции. На вопрос, является ли Россия главной угрозой безопасности Европы, Ле Пен ответила, что не знает планов Владимира Путина и не может знать, что у него на уме.

Позиция Марин Ле Пен по Украине

Как сообщал УНИАН, Марин Ле Пен, баллотирующаяся в президенты Франции от партии "Национальное объединение", считает будущее членство Украины в Евросоюзе проблемой для европейских аграриев.

По её мнению, из-за появления украинских производителей французские фермеры окажутся в условиях "жесткой недобросовестной конкуренции", а объемы финансирования для агросектора страны в рамках Общей сельскохозяйственной политики существенно сократятся.

Также Ле Пен выступила против финансовой помощи Украине, заявив, что у Франции просто нет на это денег. В сложной ситуации с бюджетом она обвинила президента Эммануэля Макрона, хотя и допустила, что Париж и в дальнейшем будет обучать украинских военных и передавать снаряжение.

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