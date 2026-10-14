США могут открыть Starlink над РФ для охоты на российские 'Искандеры', – Foreign Affairs

Эксперты описали новый план, по которому Украина могла бы прекратить такие удары.

На сегодняшний день кремлевский диктатор Владимир Путин отвергает любые призывы к ограничениям на любые виды воздушных ударов. Он считает, что ущерб, который он наносит Украине, превосходит ту боль, которую Россия терпит от украинских ударов.

Однако у США и европейских стран есть несколько способов изменить этот расчет, пишет Foreign Affairs. Сообщается, что США и Европа должны дать Украине возможность бить по пусковым установкам ракет и другим военным объектам внутри России – или по крайней мере, позволить ей достоверно угрожать такими ударами.

До сих пор Украина в основном сосредотачивала свои дальнобойные атаки на энергетической инфраструктуре – поскольку поражение укрепленных военных объектов России и мобильных пусковых комплексов технически гораздо сложнее.

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Но именно таких объектов – которые сложнее всего заменить – Путин больше всего боится лишиться.

США было бы совсем не сложно обеспечить возможность для таких ударов

СМИ пишет, что уже многие месяцы Украина оказывает давление на администрацию президента США Дональда Трампа и генерального директора SpaceX Илона Маска – с просьбой обеспечить доступ к Starlink над куском российской территории напротив украинской границы – откуда и запускается большинство баллистических ракет.

Киеву нужен такой доступ, чтобы его дроновые группы могли поражать мобильные пусковые установки. Как только Украина получит такую возможность – Россия, вероятно, будет вынуждена отвести остальную часть этих комплексов дальше от границы – а это значительно снизит баллистическую угрозу для Украины.

До сих пор Трамп и Маск оба уклонялись от просьбы Украины – каждый из них утверждает, что решение зависит от другого. Но никто из них не исключает возможности дать "зелёный свет" такому доступу, говорится в материале.

Киеву было бы проще убедить США разрешить доступ к Starlink над Россией – если бы украинские чиновники сконцентрировались на том, как это можно использовать как переговорный рычаг.

Удары как часть дипломатической стратегии США по достижению воздушного перемирия

Журналисты заявляют, что такое разрешение может быть элементом соглашения с Вашингтоном о том, чтобы Украина воздерживалась от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В частности, Трамп мог бы разрешить такой доступ без публичной огласки – одновременно подавая Москве сигнал о том, что он делает это только до тех пор, пока не будет введено воздушное перемирие. Есть основания полагать, что такая тактика сработала бы.

"Ранее в этом году Маск работал с Украиной над созданием системы регистрации, которая эффективно ограничивала использование Starlink только украинскими операторами дронов. Этот шаг на какое-то короткое время привёл российские войска в операционный хаос на линии фронта. Вашингтон, однако, упустил шанс воспользоваться этим моментом слабости России – чтобы подтолкнуть Москву к тактической деэскалации", - говорится в материале.

Внимание США всего через несколько недель переключилось на войну против Ирана.

Правительство Германии имеет похожий козырь

Киев уже давно пытается получить немецкие крылатые ракеты воздушного базирования Taurus – которые позволили бы Украине поражать стационарные объекты в сотнях километров вглубь России.

Например, оборонные заводы, которые производят реактивные беспилотники и баллистические ракеты.

До сих пор канцлер Германии Фридрих Мерц сопротивлялся передаче системы Taurus Украине – утверждая, что это будет эскалацией и потребует такого уровня технической помощи на месте, который сделает немецкие войска стороной конфликта.

Но, возможно, Мерца удастся убедить сдаться – или по крайней мере разрешить украинским военным начать обучение по этой системе – если он поверит, что это создаст импульс для воздушного перемирия.

В идеале – в связке с решением Трампа по Starlink. В свою очередь, другие европейские партнеры также могут внести свой вклад в такой план – активнее подключив свою разведку и технические возможности, чтобы помочь Украине поражать пусковые установки внутри России.

Другие новости о США и Украине

Ранее УНИАН сообщал, что США предлагали Украине усиленные гарантии безопасности, но все сорвалось. Стороны также искали компромисс по поводу статуса территорий, оккупированных российскими войсками, и перспектив вступления Украины в ЕС.

Кроме того, мы также рассказывали, что переговоры Трампа с Путиным являются очередным ударом в спину для украинцев. "Менее чем за два года мы прошли путь от ситуации, когда у нас не было никаких козырей, до ситуации, когда нам говорят: "Не разыгрывайте свои козыри", – заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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