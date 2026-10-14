Задержки товаров и убытки на миллиарды: в АТБ ответили, будет ли дефицит в магазинах

В компании отметили, что столкнулись с проблемами в логистике.

В результате ударов российских оккупантов по складам компании АТБ доставка товаров в магазины торговой сети происходит с задержками. Однако о дефиците товаров пока речь не идет, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В компании не фиксируют нехватку конкретной продукции, а вместо этого указывают, что "логистика затруднена в принципе – без особенностей по товарным категориям".

В результате вражеских атак на складские помещения часть товара сети была утрачена. Убытки от поврежденной или уничтоженной продукции исчисляются миллиардами гривень, но пока в АТБ не могут назвать конкретную сумму. В то же время в компании уверяют, что торговая сеть не планирует сокращать персонал.

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АТБ – главные новости

28 сентября российские оккупанты нанесли удар по складам сети АТБ в Киевской области. В компании подтвердили факт попадания, однако детали по соображениям безопасности не комментировали. В то же время появилось много фотографий от ГСЧС с предполагаемого места попадания.

5 октября сообщалось, что сайт АТБ подвергся атаке хакеров, которые угрожали обнародовать личные данные всех клиентов портала, если компания в течение двух часов не выплатит выкуп в размере 400 тысяч долларов. В свою очередь пользователи жаловались на перебои в работе сайта.

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