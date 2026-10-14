В Кремле цинично объяснили, почему не соблюдают 'энергетическое перемирие' Трампа

В Минобороны РФ подтвердили удары по ТЭЦ Киева и области.

В Кремле после массированных ночных ударов по украинской энергетике придумали циничное объяснение, почему не соблюдают предложенное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, предложение Трампа о перемирии якобы "не было конкретизировано".

"Предложенное Трампом энергетическое перемирие не было конкретизировано, поэтому нельзя говорить будто Россия его не соблюдает", - сказал он.

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При этом Песков добавил, что "работа в этом направлении продолжается".

Ранее Минобороны РФ отчиталось, что ударило по Даринцкой ТЭЦ-4 и Киевской ТЭЦ-5 в Киеве, по Киевской ТЭЦ-6, Киевской электроподстанции и Трипольской тепловой электроподстанции в Киевской области, а также по Харьковской ТЭЦ-5 и тепловой электростанцим Змиевская в Харьковской области.

Удары РФ по энергетике - что известно

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в ночь на 14 октября Россия атаковала все три ТЭЦ Киева и критически важные объекты в Киевской области, которые обеспечивают энергоснабжение столицы и центральных регионов. Также под удар попали энергообъекты в Харьковской области.

Из-за российских атак 14 октября без света осталась часть потребителей в Киеве и Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В частности, утром в Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии в пяти районах – Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского.

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