У Путина есть причина верить, что он сможет сломить Украину зимой, - The Telegraph

Путин усилил атаки на Киев, превратив столицу в прифронтовой город и спровоцировав гонку вооружений, в которой Запад не может тягаться с Россией.

Российский диктатор Владимир Путин считает, что сможет окончательно сломить Украину зимой, и у него есть на это простая арифметическая причина, пишет The Telegraph.

Путин усилил атаки на Киев, превратив столицу в прифронтовой город - сигналы воздушной тревоги звучат круглосуточно, а сами удары наносятся с меньшим временем на предупреждение и поражают объекты, которые прежде не затрагивались.

Тяжелая ситуация сложилась не только в Киеве. По всей стране украинцы ощущают на себе последствия возобновившейся кампании российских бомбардировок, цель которой – окончательно сломить волю к сопротивлению, разрушив экономику и лишив людей базовых условий современной жизни.

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Кремль публично не признавал, что стремится уничтожить гражданскую экономику Украины, однако список целей, выбранных в последнее время, говорит сам за себя. Так, РФ наносит удары по объектам "Нафтогаза", электроэнергетической системе, атакует дата-центры и складские комплексы.

Кроме того, удары по инфраструктуре "Укрзализныци" имели катастрофические последствия и для аграриев, которые не могут доставить на рынок собранный в этом году рекордный урожай. Ситуацию усугубляет то, что новая российские удары затронули также суда в Черном море и ключевые порты, такие как Одесса:

"Похоже, Москва твердо намерена уничтожить важнейшие источники валютной выручки Украины, перерезав экономические артерии, связывающие страну с остальным миром".

Изменение арифметики конфликта

С самого начала войны Россия каждую зиму пытается принудить украинцев к покорности, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры. Однако кампания этого года отличается и бо́льшим размахом, и большей жестокостью по сравнению с предыдущими.

Некоторые полагают, что причина кроется в успехах России в технологической гонке вооружений: ей удалось усовершенствовать технику, необходимую для преодоления высокоэффективной украинской системы ПВО.

Другие высказывают мнение, что Путин, недовольный отсутствием прогресса на фронте – где недавнее контрнаступление ВСУ сорвало его планы по полному захвату Донбасса в текущем году, – решил расширить масштабы войны.

Однако, пожалуй, самым важным фактором стало изменение "арифметики" конфликта. Путин перевел всю российскую экономику на военные рельсы, резко увеличив расходы на оборону. И цифры действительно впечатляют, отмечает издание.

По оценкам украинской военной разведки, сделанным в августе, Россия ежемесячно производит более 200 баллистических и крылатых ракет, а также около 3000 реактивных дронов-камикадзе.

Для сравнения: Владимир Зеленский заявил, что к концу октября Украина планирует выйти на производство до 400 реактивных дронов-перехватчиков в месяц для противодействия аппаратам типа "Герань-4" и "Герань-5".

В то же время США сообщают, что в 2025 году произвели лишь 620 ракет PAC-3 – основных противоракет для систем ПВО Patriot, – и планируют увеличить объемы производства до 2000 единиц в год к 2030 году. При этом лишь малая часть этих ракет, вероятно, попадет в Украину:

"Диспропорция в объемах промышленного производства проявляется во время каждого воздушного налета и отражается в статистике перехватов, что влечет за собой трагические последствия".

Отнюдь не предрешено, что России удастся окончательно сломить Украину этой зимой. Правительство разработало план обеспечения устойчивости после кризиса прошлой зимы, предусматривающий расширение локальной генерации электроэнергии в крупных городах, усиление защиты национальной энергосети, а также децентрализацию систем тепло- и электроснабжения.

Кроме того, на поле боя появляются новые средства противодействия. Также нет уверенности в том, что попытки сделать жизнь украинцев невыносимой заставят их сдаться.

Кроме того, Украина тоже способна вести экономическую войну, нанося удары по НПЗ, складам Wildberries и дата-центрам в РФ.

Однако всё это не отменяет простой арифметики, и, по мнению экспертов, ситуация останется мрачной до тех пор, пока западные союзники Киева не найдут способ сравняться с Москвой по объемам производства военной техники.

План завершения войны в Украине

По данным СМИ, США и европейские партнеры разрабатывают совместную мирную инициативу, которая должна помочь положить конец российско-украинской войне.

План предусматривает четыре составляющих: гарантии безопасности для Украины, финансирование её восстановления. экономические стимулы для России и прекращение огня вдоль нынешней линии фронта.

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