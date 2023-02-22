На юге российские войска углубляют свои оборонительные рубежи.
"В нашей зоне ответственности наблюдается процесс углубления обороны врага. Они пытаются отодвинуться от левого берега (Днепра), выезжая туда исключительно для обустройства огневых позиций...", - сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
По словам Гуменюк, враг пытается углубить свою оборону, ведь знает, что вскоре Украина получит дальнобойное вооружение.
"Поэтому рубежи уже отодвигаются на 120-180 км. Они все больше оглядываются на Мелитополь, где могут рассматривать позиции более глубокого тыла, и Крым", - сказала глава пресс-центра.
Она уточнила, что на Запорожском направлении российские захватчики "окопались и затаились", то есть находятся в ожидании и активных действий не ведут, кроме контрбатарейной борьбы.
"И усиление полицейского режима, как правило, на временно оккупированных территориях всегда свидетельствует, что успеха враг не имеет, а пытается давить на местное население, потому что поддержка местными Сил обороны Украины очень мощная. И именно из-за нее у нас есть такие результативные попадания", - пояснила Гуменюк.
Наступление России - где атакует РФ
Как сообщал Генштаб ВСУ, российские войска продолжают наступать на пяти направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок РФ не выявили.