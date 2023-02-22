Россияне пытаются отодвинуться от левого берега Днепра, выезжая туда исключительно для обустройства огневых позиций.

На юге российские войска углубляют свои оборонительные рубежи.

"В нашей зоне ответственности наблюдается процесс углубления обороны врага. Они пытаются отодвинуться от левого берега (Днепра), выезжая туда исключительно для обустройства огневых позиций...", - сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По словам Гуменюк, враг пытается углубить свою оборону, ведь знает, что вскоре Украина получит дальнобойное вооружение.

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"Поэтому рубежи уже отодвигаются на 120-180 км. Они все больше оглядываются на Мелитополь, где могут рассматривать позиции более глубокого тыла, и Крым", - сказала глава пресс-центра.

Она уточнила, что на Запорожском направлении российские захватчики "окопались и затаились", то есть находятся в ожидании и активных действий не ведут, кроме контрбатарейной борьбы.

"И усиление полицейского режима, как правило, на временно оккупированных территориях всегда свидетельствует, что успеха враг не имеет, а пытается давить на местное население, потому что поддержка местными Сил обороны Украины очень мощная. И именно из-за нее у нас есть такие результативные попадания", - пояснила Гуменюк.

Наступление России - где атакует РФ

Как сообщал Генштаб ВСУ, российские войска продолжают наступать на пяти направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок РФ не выявили.