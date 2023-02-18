По словам представителя Сил обороны Таврического направления, враг наступал мотострелковым отделением, у которого не было тяжелой и бронетехники, поэтому такие действия можно назвать "суицидальными".

Враг существенно уменьшил наступательные и штурмовые действия на Угледарском направлении по сравнению с прошлой неделей, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.

"Враг несколько сбавил свои обороты, у россиян уже нет потенциала, чтобы проводить крупные штурмовые действия. За сегодняшнюю ночь враг сумел провести всего два штурмовых действия, которые трудно назвать штурмовыми", - сказал он.

По словам спикера, враг наступал мотострелковым отделением, у которого не было тяжелой и бронетехники, поэтому такие действия можно назвать "суицидальными". Также есть случаи, когда отправляют на штурм группу с бронетехникой, но без боекомплектов.

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Кроме того, активность "вагнеровцев" существенно снизилась. В то же время идет активный обстрел населенных пунктов.

Новый разгром морпехов под Угледаром - что известно

Накануне в ВСУ в комментарии Politico подтвердили разгром 155-й бригады морпехов РФ на Угледарском направлении во время нового неудачного наступления рашистов. По словам военных, ежедневно на этом участке фронта россияне теряли до 300 своих военных.

155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи; во второй раз они потерпели поражение под Донецком - снова вернулись. А сейчас почти вся бригада уже уничтожена под Угледаром.

Отдельно российские пропагандисты жаловались на неудачи на Авдеевском направлении. В документации оккупантов речь шла о "сотнях убитых" россиян во время четырехдневного "непонятного" наступления на Угледар.

Как пояснил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, оккупанты под Угледаром пытались окружить украинских военных, но им это не удается.

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