США предлагали Украине усиленные гарантии безопасности, но всё сорвалось, – СМИ

Дизельное соглашение Трампа с Путиным сорвало переговорный процесс.

США якобы были готовы предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности после завершения войны, однако договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива сорвала переговорный процесс. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, осведомленные о ходе встреч.

По данным издания, во время переговоров в Майами в минувшие выходные американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер предложили усиленные гарантии, которые должны были удержать Россию от нового нападения. Стороны также искали компромисс по поводу статуса территорий, оккупированных российскими войсками, и перспектив вступления Украины в ЕС.

Предложенные гарантии безопасности, по информации The Telegraph, должны были выходить за рамки предыдущих обещаний Трампа об использовании американской авиации для патрулирования воздушного пространства и предоставлении спутниковой разведки.

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В то же время украинская и европейская делегации опасались, что новые гарантии фактически будут предполагать уступки территориями со стороны Киева. Американские переговорщики также заявляли, что Путин пока не готов к содержательным мирным переговорам, и закупка российского топлива должна была продемонстрировать Москве экономические преимущества прекращения боевых действий.

Один из европейских дипломатов резко раскритиковал объяснения Вашингтона: "Это полная чепуха", – передает The Telegraph.

В итоге переговоры завершились без каких-либо договоренностей. Запланированный визит Виткоффа и Кушнера в Москву, по данным издания, отложили до налаживания отношений между Трампом и Зеленским.

Впоследствии американский президент в одностороннем порядке объявил о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Зеленский, однако, заявил, что российские войска продолжают атаковать украинскую энергосистему. Во вторник украинский президент сообщил о готовности провести новые переговоры с американскими представителями, а на этой неделе планирует обратиться к британским и европейским лидерам с призывом усилить давление на Москву.

Политика Трампа

Как писал УНИАН, в Белом доме обсуждают возможность прекращения передачи Украине разведывательных данных, но среди чиновников нет единой позиции. Президент США Дональд Трамп заявил, что обмен информацией продолжается, однако признал, что его цель – завершение войны России против Украины. Некоторые представители администрации предупреждают, что Трамп может отдать приказ об ограничении передачи данных, хотя директор ЦРУ Джон Ретклифф выступает против этого.

По словам Владимира Зеленского, Белый дом пригрозил Украине прекращением обмена разведданными из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он раскритиковал решение Дональда Трампа снять санкции с российского дизельного топлива, подчеркнув, что это лишь усиливает финансирование Кремля.

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