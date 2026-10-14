'Подарок врагу': республиканцы агрессивно критикуют нефтяное соглашение Трампа

Предоставление Москве возможности свободно продавать российское дизельное топливо на мировых рынках наносит ущерб интересам безопасности Америки, заявляют они.

Двенадцать американских сенаторов, среди которых шестеро республиканцев, призвали президента США Дональда Трампа отменить соглашение, позволяющее России возобновить продажу дизельного топлива на международных рынках.

Как сообщает Reuters, в письме законодателей отмечается, что это решение поможет Кремлю получать дополнительные средства для продолжения войны против Украины и не принесет пользы американцам.

В совместном обращении сенаторы подчеркнули, что ослабление ограничений в отношении российского топлива наносит ущерб интересам национальной безопасности США и является предательством союзников. Они призвали администрацию Трампа вместо этого усилить санкционное давление на Москву.

Видео дня

"Предоставление Москве возможности свободно продавать российское дизельное топливо на мировых рынках наносит ущерб интересам безопасности Америки и является предательством народа Украины, который продолжает защищаться от кровавой, незаконной войны Путина. Это соглашение – подарок нашему противнику и предательство наших союзников, его следует отменить", – заявили они в письме

Среди подписантов – республиканцы Митч Макконнелл, Том Тиллис, Сьюзан Коллинз, Алан Армстронг, Лиза Мурковски и Джон Корнин, а также шесть сенаторов-демократов.

В агентстве подчеркнули, что дополнительную напряженность создает "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года", подписанный Трампом в прошлом месяце. До 18 октября администрация должна принять решение о введении предусмотренных им ограничений или об отказе от них на основании национальных интересов США.

В письме законодателей содержался призыв к Трампу выполнить санкционные полномочия, включенные в новый закон. Администрация Белого дома пока не сообщила, введет ли она санкции или откажется от них.

В чем суть соглашения Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, соглашение, по которому Россия поставит более 2,25 миллиона баррелей дизельного топлива на американский и мировой рынки, вызвало волну критики со стороны некоторых американских законодателей.

Они заявляют, что соглашение даст Москве деньги на ведение войны – не заставляя при этом Путина идти на уступки для ее завершения. Вскоре Трамп публично защитил это соглашение – назвав его "правильным выбором для американского народа".

Трамп подчеркивает, что эта сделка снизит цены на энергоносители в США, которые стали политической головной болью для его Республиканской партии накануне решающих промежуточных выборов, которые определят контроль над Конгрессом.

Также Трамп хотел, чтобы украинцы перестали наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он всё чаще заявляет, что атаки Украины повышают мировые цены на топливо – хотя большинство экспертов считают, что главным виновником высоких цен является война в Иране.

Вас также могут заинтересовать новости: