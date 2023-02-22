Речь идет про Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Шахтерское направления.

Российские оккупанты продолжают наступать на пяти направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00. Отмечается, что за прошедшие сутки противник совершил 59 обстрелов территории Украины из реактивных систем залпового огня.

Так, в результате преступных действий российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, есть погибшие и раненые гражданские.

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"Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.

Также в сводке говорится, что враг и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В то же время, по данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Битва за Бахмут: последние новости

Несколько месяцев оккупанты активно штурмуют Бахмут, однако украинские военнослужащие держат оборону. По данным украинской разведки, наступление на Бахмут возглавляет ЧВК "Вагнер".

15 февраля украинские пограничники совершили налет на российские позиции под Бахмутом, ликвидировали захватчиков и взяли в плен "вагнеровца". Также сообщалось, что из-за неудачных штурмовых действий оккупантам пришлось весь день эвакуировать убитых и раненых.

А 20 февраля в пригороде Бахмута украинские военные осуществили контратаку и уничтожили группу оккупантов.

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