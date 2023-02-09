Эксперты Института изучения войны отметили, что россияне пытаются прорвать украинскую оборону.

Российские оккупанты в Луганской области начали наступление. "Максимальное обострение" наблюдается на Кременском направлении, где захватчики пытаются прорвать украинскую оборону.

По данным аналитиков американского Института изучения войны, к северо-западу от Сватового замечено движение россиян. Для наступления на этом участке привлекли части нескольких дивизий.

"Подразделения нескольких полков 144 и 3 мотострелковой дивизии (20 общевойсковая армия, ЗВО) и полк 90 танковой дивизии, поддерживаемые частями 76 Воздушно-десантной дивизии и неопределенными подразделениями Южного военного округа ведут наступательные операции", - отмечается в отчете.

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На основе этих данных эксперты пришли к выводу, что данная ситуация – начало нового наступления России. При этом украинские защитники не дают оккупантам перехватить инициативу в Луганской области, что может привести к окончательной кульминации на направлении Сватово-Кременная еще до полного захвата российскими войсками Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация даст для украинских сил окно возможностей, которое можно использовать в собственном контрнаступлении", – подытожили аналитики.

Новое наступление России - что известно

Украинские разведчики считают, что российские оккупанты пойдут в наступление - в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что новое наступление войск РФ может начаться в Харьковской или Запорожской областях.

По оценке аналитиков Института изучения войны, у Москвы нет достаточной боевой мощи для успешного масштабного наступления на Украину.

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