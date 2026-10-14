Лубинец о новом виде нарушений со стороны ТЦК: мужчин силой забирают из частных домов

Такие действия являются уголовными правонарушениями.

В Украине появился новый вид правонарушений со стороны сотрудников ТЦК – они силой забирают мужчин из частных домовладений.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире программы"Свобода Live" на Радио Свобода. Как рассказал омбудсмен, это происходит следующим образом: представители ТЦК заходят в частные помещения, во дворы и "силой забирают владельцев-мужчин".

При этом он отметил, что сотрудники ТЦК не врываются в частные домовладения:

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"Как правило, люди либо сами открывают, либо дверь была не заперта – и они заходят. Но в любом случае это уже совершение уголовных правонарушений", – рассказал он.

Лубинец уточнил, что на данный момент зафиксировано около 10 подобных случаев в разных областях.

"Это проверка, какова будет юридическая реакция, если сотрудники ТЦК и СП начнут заходить даже в частные помещения и силой выводить оттуда владельцев. То есть попробовали в одном регионе – была реакция, пробуют в других регионах", – отметил Лубинец.

Он добавил, что один из таких случаев был зафиксирован в Хмельницкой области, но его Офис уже отреагировал на этот случай.

"Нами направлены сведения [в правоохранительные органы – УНИАН] и сообщено, что возбуждено уголовное дело", – добавил омбудсмен.

Работа ТЦК в Украине

Как сообщал УНИАН, по мнению адвокатов, представители ТЦК не имеют права принудительно изымать мобильные телефоны и личные вещи у гражданских лиц. Ранее омбудсмен сообщал, что поступает все больше жалоб на нарушения со стороны представителей ТЦК.

Кроме того, ранее Лубинец раскрыл масштабы коррупции в ТЦК. Он рассказывал, что люди, у которых нет денег на взятку, идут воевать.

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