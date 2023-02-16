Вероятно, враг пошел в новое наступление раньше из-за политического давления со стороны Кремля.

В то время, как Россия начинает свое наступление на востоке Украины, Соединенные Штаты и страны-партнеры поставили под сомнение возможности РФ накопить достаточное количество живой силы и ресурсов для достижения значительных успехов во время новой атаки.

Высокопоставленный американский военный чиновник отметил изданию CNN, что достижение каких-то успехов российской стороной во время нового наступления "более желаемо, чем реалистично".

Авторы материала отмечают, что Россия накапливает войска на границе и на временно оккупированных территориях Украины. Некоторые из этих сил были привлечены во время мобилизации, которую в РФ объявляли в сентябре 2022 года. Однако, несмотря на увеличение количества вражеских войск, западные союзники не видят признаков достаточных изменений в способности этих сил проводить общевойсковые операции, необходимые для захвата и удержания новых территорий.

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"Маловероятно, что российские войска станут более организованными, а значит, маловероятно, что они будут особенно успешными, хотя они, похоже, готовы отправить больше войск в мясорубку", – объяснил британский чиновник.

В то же время американские военные считают, что оккупантам нужно время до мая, чтобы накопить достаточно сил для длительного наступления. При этом российское военно-политическое руководство хотело действовать быстрее. Вероятно, враг пошел в новое наступление раньше из-за политического давления со стороны Кремля.

И хотя украинские чиновники бьют тревогу из-за новых атак врага на востоке Украины, украинская сторона также имеет определенный скептицизм относительно возможностей российской армии в том виде, в котором она находится сейчас.

"Они накопили достаточно живой силы, чтобы захватить один или два небольших города на Донбассе, но это все. Это не впечатляет, по сравнению с ощущением паники, которое они пытались посеять в Украине", – рассказал изданию украинский дипломат.

Новое наступление России

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки захлебывающегося наземного наступления своих войск.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пытается расширять зону нового наступления, активно ища новые направления. Однако на Киев, Сумы, Харьков и Чернигов оккупанты вряд ли пойдут.

И хотя Кремль готовится вести длительную войну против Украины, российские элиты уже не верят в возможность одержать победу. Своим вторжением в Украину Владимир Путин планировал взять реванш у Запада за поражение СССР в "холодной войне", однако сейчас оптимизма в Кремле стало меньше.

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