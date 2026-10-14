Аварийные отключения охватили весь Киев: часть Правого берега осталась без света и воды

Энергетики уже работают над устранением последствий аварии.

Часть Правого берега Киева осталась без света из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Правый берег Киева: часть домов осталась без света из-за аварии. Графики отключений в столице пока не действуют", – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики уже работают над улучшением ситуации.

Видео дня

В свою очередь, "Киевводоканал" сообщает о перебоях с водоснабжением в нескольких районах Киева. Из-за отключения электроэнергии на отдельных водопроводных объектах столицы произошла аварийная остановка насосного оборудования.

"Шевченковский и частично Соломенский районы: пониженное давление в водопроводной сети. Печерский район: в верхней части района временно отсутствует водоснабжение, в нижней части наблюдается снижение давления", – сообщили в пресс-службе.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

14 октября из-за российских атак без света осталась часть потребителейв Киеве и Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. В частности, утром в Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии в пяти районах – Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение ночи Россия применила против украинской энергетики и критической инфраструктуры 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и шагающих боеприпасов. По меньшей мере 600 тысяч человек остались без электричества.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, что Украина вступает в отопительный сезон, и потребителям стоит привыкать к "зимним" графикам отключения света, когда электроэнергия будет отсутствовать не менее 8 часов в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: