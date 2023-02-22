Окупать пошли в наступление, выпустив пехоту и танки.

Возле Кременной враг накануне пытался прорвать оборонительные позиции украинских воинов, но наступление не удалось. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вчера возле Кременной враг пытался совершить прорыв. Вперед пошли рота пехоты и рота танков оккупантов. Бой был очень тяжелым - наши ребята уничтожили несколько танков россиян. Их наступление захлебнулось. Ситуация там стабилизировалась", - сообщил он.

На Сватовском направлении вчера оккупанты эвакуировали убитых и раненых. Там накануне они понесли значительные потери во время попыток прорваться.

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По данным Генштаба, оккупанты настопают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

В то же время на юге войска РФ углубляют оборонительные рубежи, ведь знают, что вскоре Украина получит дальнобойное вооружение.

Между тем в оккупированном Мариуполе прогремели 12 взрывов. Уже известно о поражении склада боеприпасов в аэропорту и места базирования врага в Кальмиусскому районе города.

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