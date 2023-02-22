Глава ГУР отметил, что захватчики взяли на вооружение свой провал под Угледаром.

Российские оккупанты в районе Бахмута меняют тактику. Захватчики не бросают в бой технику, а лишь пехоту.

"Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким тому примером. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы", - рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes.

По его словам, в Угледаре армия РФ пыталась продвинуться при помощи бронированной техники, но ее уничтожили в первые часы, после чего бой перешел к стрелковому оружию. В то же время главный разведчик подтвердил, что Украина и партнеры столкнулись с дефицитом снарядов.

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"Сравнивать оборонно-промышленный комплекс Советского Союза, наш и большинства стран Запада, с мощностями, которые были во время холодной войны, невозможно", - подытожил Буданов.

Бои за Бахмут - что известно

Россияне уже не первый месяц пытаются штурмовать Бахмут, но безрезультатно. 15 февраля украинские пограничники совершили налет на позиции оккупантов в этом районе, ликвидировали часть российских бойцов и взяли в плен "вагнеровца".

Кроме того, сообщалось, что россияне весь день эвакуировали убитых и раненых после неудачных штурмов.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут защищать Бахмут, пока это будет разумно. Он указал, что ВСУ важно отстоять город, но не "любой ценой".

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