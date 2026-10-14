Дефицит дизеля в мире продлится ещё как минимум год: прогноз МЭА

МЭА прогнозирует, что к концу 2026 года загрузка нефтеперерабатывающих заводов будет расти.

Дефицит дизельного топлива в мире сохранится до второй половины 2027 года. Об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА прогнозирует, что в конце 2026 года нефтеперерабатывающие заводы увеличат загрузку мощностей. Это поможет частично пополнить запасы топлива, однако не позволит компенсировать дефицит, накопившийся в течение года. Таким образом, восстановление запасов дизельного топлива сверх уровня обычных сезонных колебаний вряд ли начнется раньше второй половины 2027 года.

Одна из основных причин сокращения запасов дизельного топлива – перебои с поставками, обусловленные последствиями военных действий на Ближнем Востоке. Последние привели к частичной блокировке экспорта топлива через Ормузский пролив и повреждению нефтеперерабатывающих мощностей.

Видео дня

В сентябре совокупный экспорт дизельного топлива из России и стран Ближнего Востока сократился на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущими показателями. Увеличение поставок из других регионов лишь частично компенсировало это падение. В результате мировой экспорт дизельного топлива за месяц оказался примерно на 700 тыс. баррелей в сутки ниже, чем в сентябре прошлого года.

Маржа переработки дизельного топлива в сентябре подскочила почти до рекордных 95 долларов за баррель. Дорогое топливо усиливает давление на экономику стран: повышает стоимость товаров, снижает реальные доходы населения и ускоряет инфляцию. Из-за длительных перебоев с поставками страны были вынуждены сокращать запасы топлива, хотя сезонные тенденции обычно предполагают их накопление.

МЭА также сообщает, что мировые запасы нефти в сентябре сократились на 10 млн баррелей. Наземные запасы сократились ещё на 113 млн баррелей, однако большую часть этого падения компенсировало резкое увеличение объёмов нефти в танкерах в море.

Запасы сырой нефти в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сократились на 76 млн баррелей, причем на Китай пришлось 78% этого снижения. В странах ОЭСР запасы сократились еще на 37 млн баррелей.

По прогнозу МЭА, в четвертом квартале 2026 года мировой спрос на нефть сократится на 2,5 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам всего года падение в среднем составит 2,6 млн баррелей в сутки.

В 2027 году ожидается частичное восстановление потребления нефти – на 2 млн баррелей в сутки. Впрочем, даже после этого мировой спрос останется на 620 тыс. баррелей в сутки, или на 0,6%, ниже уровня 2025 года.

Рынок дизельного топлива – последние новости

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Сначала планируется поставить 300 тысяч тонн топлива. В дальнейшем объемы должны вырасти еще на 500 тысяч тонн, а впоследствии достичь миллиона тонн.

Как писала газета Financial Times, у России есть возможности для экспорта дизельного топлива. В то же время договоренность президента Трампа с Москвой вряд ли существенно облегчит ситуацию на рынке из-за ограниченных объемов поставок. Даже если в следующем месяце Россия экспортирует 500 тысяч тонн дизельного топлива, этот объем покроет менее 4% мирового спроса.

Вас также могут заинтересовать новости: