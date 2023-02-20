Украинские паспорта оккупанты также отбирают у тех, кто попал в пыточные.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики под разными предлогами изымают у украинцев паспорта. Враг может использовать отобранные документы, в частности, для своих диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

"В частности, оккупанты ходят по домам населения и требуют получать документацию прав собственности и тому подобное в соответствии с нормами российского законодательства, а это возможно только при наличии российского гражданства. При этом украинские документы враг изымает. При заявлении на получение российского гражданства украинский паспорт тоже требуют сдавать, хотя в РФ не запрещено иметь двойное гражданство", – подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что украинские паспорта оккупанты также отбирают у тех, кто попал в пыточные. После освобождения документы пленным украинцам россияне не возвращают.

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"Заметим, уничтожение самоидентификации является одним из признаков геноцида. Также стоит отметить, что россияне используют в дальнейшем отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", – добавили в ЦНС.

Ситуация на оккупированных территориях

Армия РФ тайно завезла на территорию оккупированной Запорожской АЭС более 600 мобилизованных и курсантов из России. Сейчас их прячут в бомбоубежище, чтобы потом задействовать на донецком участке фронта.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты в отдельных населенных пунктах Херсонской области обустраивают места для незаконного удержания граждан Украины, которых подозревают в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию.

19 февраля в оккупированном Бердянске Запорожской области произошел пожар на базе отдыха, которую россияне используют как военный госпиталь. Столб черного дыма был виден издалека.

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