В зданиях выбиты окна, двери, побита крыша и повреждено имущество жильцов.

Сегодня во время утренних обстрелов Николаева были повреждены более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

"Только в центре города повреждено более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание. У них выбиты окна, двери, побита крыша и повреждено имущество. В одном из дворов нужно сносить аварийную арку, которую значительно повредило во время обстрела", - рассказал он.

По словам городского головы, утром на местах работали коммунальщики, которые расчистили проезжую часть и тротуары от обломков и мусора, а также починили дорогу от ям, которые образовались в результате попадания ракет.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 4 августа, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Повреждены жилые дома. Также в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Кроме этого, одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар.

Город был обстрелян 4 раза – в 04:00, в 04:40, затем в 06:00 и в 08:00. Было зафиксировано до 18 взрывов, в том числе и кассетных снарядов.

Под удар попали два района города – Центральный и Корабельный.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине задержали мужчину, который передавал врагу координаты позиций ВСУ, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе.

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