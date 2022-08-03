До войны порт обеспечивал экспорт около 25% аграрной продукции.

Порт Николаева – важный транспортный хаб. До полномасштабного вторжения он обеспечивал экспорт около 25% аграрной продукции.

Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в комментарии Радио Свобода.

По его словам, порт Николаева намерены присоединить к инициативе по экспорту зерна.

"Это очень важный транспортный агрохаб, без работы которого тоже будет достаточно сложно обеспечить ритмичную отгрузку агропродукции. Поэтому, реагируя на этот спрос аграрию, мы рассматриваем возможность инициировать перед ООН и Турцией добавление Николаева к этой инициативе", - отметил Вааськов.

Он указал, что это может произойти не менее чем через месяц после того, как уже будет системно работать коридор из портов Одесского региона, но это напрямую зависит от военной обстановки.

Кроме того, он напомнил, что с 24 февраля 80% экспортных и импортных мощностей не работают из-за войны.

Зерновой коридор в Черном море - что известно

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

Утром 1 августа из Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тысяч тонн кукурузы.

2 августа первое судно с украинской кукурузой достигло побережья Турции и прощло проверку. После осмотра судно покинет Босфор и направится в ливанский порт Триполи.

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