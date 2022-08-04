Предатель отслеживал позиции украинских защитников и военной техники.

На Николаевщине задержали корректировщика, который передавал врагу точные координаты позиций украинских защитников, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе.

Об этом сообщает пресс-службу СБУ.

Предатель "сливал" данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, которые администрируются российскими спецслужбами. По его информации оккупационные силы неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу.

Во время обыска у мужчины изъяли средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Как ранее сообщал УНИАН, Николаев ежедневно подвергается ракетным и артиллерийским ударам.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как можно получить вознаграждение в $100 за передачу данных о корректировщиков огня по областному центру.

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