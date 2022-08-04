Александр Сєнкевич сообщил, что пострадали жилые дома.

Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сєнкевич.

"Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города. Имеем предварительную информацию о повреждении жилых домов в одном районе и пожаре в другом", - сообщил он.

Сєнкевич отметил, что сейчас в городе снова звучит воздушная тревога и призвал всех оставаться дома.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

После того как ВСУ отогнали оккупантов подальше от Николаева, а оккупанты поняли, что их план по захвату города провалился, они постоянно палят по мирным жителям из разнообразного оружия.

Так, 2 августа ночью российские оккупанты обстреляли два района Николаева. По предварительным данным, один из них обстреляли четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч", а другой - восемью ракетами С-300.

Кроме того, в небе над Николаевской областью украинские защитники сбили четыре российские крылатые ракеты типа Х. Позже в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что по нашей стране из района севера Каспийского моря было выпущено восемь ракет. Россия применяла стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160). Семь вражеских ракет сбили.

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