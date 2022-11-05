Новый гауляйтер Мариуполя был мэром Якутска и Иркутска.

Российские захватчики "назначили" нового гауляйтера в оккупированном Мариуполе.

Новым гауляйтером стал россиянин из края оленеводов, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Знакомьтесь. Новый де-факто гауляйтер Мариуполя Бердников Дмитрий. Россиянин из края оленеводов. Переведен с должности первого заместителя председателя правительства Республики Якутия. До того был мэром Иркутска и Якутска", - заявил Андрющенко.

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По его словам, состоялся "финальный удар по группировке Саблина (депутат Госдумы России, куратор оккупации Мариуполя - Ред.) / Иванова (криминальный авторитет Петр Иванов - Ред.) от ФСБшников группы прикрытия Пушилина (главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин - Ред)".

"Причина "смены лидера" - внутриполитическая борьба. Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза Иващенко причина (коллаборант Константин Иващенко, который выполнял роль гауляйтера сразу же после оккупации города - УНИАН) - сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств", - отметил советник мэра.

"Смена руководства - это полный сюрприз для коллаборантов Мариуполя. При том, что с понедельника большинство коллаборантов-заместителей и работников среднего звена оккупационной администрации будут уволены. Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на почти все должности и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию говорящий головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе - важнейшие новости

Мариуполь находился в блокаде оккупантов с начала марта. Противники активно атаковали гражданскую инфраструктуру, в частности, разбомбили роддом, драматический театр и другие здания, в которых находились мирные люди. Из-за врагов погибли десятки тысяч человек.

Власти Украины отметили, что противник почти полностью уничтожил город.

Мариуполь оказался в полной оккупации после того, как с территории завода "Азовсталь" вышли наши воины.

После этого гауляйтером стал Константин Иващенко. Петр Андрющенко сообщал, что в городе раздавались взрывы из-за того, что была криминальная борьба между Иващенко и прихвостнями Петра Иванова.

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