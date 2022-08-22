Гауляйтер Иващенко хочет перейти под контроль главаря "ДНР", отметил советник главы Мариуполя.

В захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области на проспекте Металлургов в районе Зоопарка снова сожгли машину - это последствия криминальной борьбы в городе между пособниками оккупантов.

Из-за криминальной борьбы городу грозит "новая волна покушений, взрывов и поджогов", предупредил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем канале в Telegram.

"В Мариуполе очередная сожженная машина... Это последствия криминальной борьбы за влияние от приспешников куратора от России - криминального авторитета Петра Иванова. Опасные 90-е усиливают опасность в Мариуполе", - отметил он.

По словам Андрющенко, сейчас основная битва разворачивается между гауляйтером Константином Иващенко и прихвостнями Иванова. Советник мэра добавил, что Иващенко пытается перейти под контроль главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина.

"Главная битва сейчас развернулась между Иващенко, который пытается перейти по контролю Иванова - Саблина (депутат Госдумы России, куратор оккупации Мариуполя - Ред.) под контроль Пушилина (ФСБ против ФСБ), и представителями Иванова. Поэтому нас ждет новая волна покушений, подрывов и поджогов. Россия и бантитизм - синонимы. Теперь - буквально", - отметил Андрющенко.

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники почти полностью уничтожили Мариуполь и взяли его под контроль. В городе погибли десятки тысяч человек.

20 августа Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе совершено покушение на Константина Иващенко.

По данным российских Telegram-каналов, в момент подъезда гауляйтера на въезде в Зоопарк сработало взрывное устройство, гауляйтер не пострадал.

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