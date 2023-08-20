На эту минуту семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Вследствие артиллерийского обстрела в центре Купянска пострадали 11 гражданских.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, на эту минуту семь человек находятся в тяжелом состоянии, трое - в среднем. одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.

"Оккупанты после 14 часов нанесли несколько ударов артиллерией прямо по центральной части города, уничтожены и повреждены 5 автомобилей местных жителей, повреждено отделение "Новой почты", возникли пожары", - сообщил подробности глава ОВА.

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"Это настоящий террор мирного населения, за который оккупанты должны нести жесткую ответственность!",- подчеркнул он.

Удары по Харьковщине

Сегодня оккупанты наносят интенсивные удары по Волчанску Чугуевского района и Купянску. В Волчанске в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения. Возникли пожары в жилом доме и здании лечебного учреждения, которое неэксплуатируется. Спасатели ликвидировали возгорание.

Кроме того, россияне наносят весь день артиллерийские удары по Купянску. Ранее сообщалось, что в результате попадания в жилой части города были ранены 10 человек. Когда медики оказывали помощь, пострадал 35-летний фельдшер.

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