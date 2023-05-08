В частности, в результате удара по Балаклее были ранены 7 мирных украинцев.

Российские оккупанты нанесли авиационные и ракетные удары по Харьковской области. А под артиллерийские и минометные обстрелы попали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В результате двух ударов ракетами С-300 по городу Балаклея Изюмского района, повреждена территория автопарка.

"По обновленной информации областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили 7 гражданских людей. У четверых из них легкие телесные повреждения. Они не нуждались в госпитализации. Три человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы", - сообщил Синегубов.

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Кроме того, по его данным, в результате обстрелов села Волчанские Хутора Чугуевского района, повреждены по меньшей мере три частных дома и автомобиль. А в селе Бугаевка Чугуевского района ранения получила 67-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

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