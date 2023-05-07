В результате вражеских обстрелов пострадали Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области.

Россия захватнические войска за прошедшие сутки обстреляли прифронтовые населенные пункты Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, в результате враждебных действий пострадали Харьковский, Чугуевский и Купянский районы.

В частности, российские оккупанты "героически" уничтожили советский самолет-памятник в Волчанске.

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"В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждено здание магазина, памятник Авиацентру ДОСААФ и несколько частных жилых домов", - написал Синегубов.

Также глава ОВА добавил, что в поселке двухлетняя Купянского района артиллерийским обстрелом поврежден частный дом.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 7 мая, Россия нанесла ракетный удар по Балаклее в Изюмском районе Харьковской области. Вражеская ракета С-300 попала на территорию автопарка, в результате удара пострадали 5 человек.

А сегодня ночью российские оккупанты ракетами Х-22 обстреляли Николаевскую область. В результате атаки есть попадание в одно из предприятий, но человеческих жертв нет.

Также среди ночи захватчики из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Повреждены 7 частных домов и многоэтажка, разбило окна в общежитии колледжа. В результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие.

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