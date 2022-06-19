За прошедшие сутки российские войска обстреливали Изюмский район, территории Дергачевской и Золочевской общин.

В результате обстрелов оккупационных войск в Харьковской области погиб 73-летний мужчина, еще пять человек ранены.

Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате обстрелов Андреевки и Донца, что в Изюмском районе, погиб 73-летний мужчина, 4 гражданских получили ранения. 1 ранен в Чугуеве. В течение суток также подвергались обстрелам Дергачевская, Золочевская общины", - отметил он.

Синегубов добавил, что на Изюмском направлении оккупанты готовят новые попытки наступления в направлении Славянска. "Наши защитники героически держат оборону и наносят оккупантам ощутимые потери", - сообщил председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, 18 июня российские оккупанты обстреляли Харьков. Для этого они использовали ракеты с тепловыми ловушками. Под удар попала промышленная зона города.

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