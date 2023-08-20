Российские оккупанты обстреляли лечебное учреждение в Волчанске Харьковской области, в результате атаки в городе есть погибший.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины, враг обстрелял территорию лечебного учреждения и частного сектора города.
"В результате ударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы, сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 кв. м", - говорится в сообщении.
В 13:50 пожар был ликвидирован. В то же время в результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения - в результате осколочных ранений.
Россия терроризирует мирное население - что известно
Как сообщал УНИАН, днем 19 августа Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова, где в то время было много людей. Попадание было в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие. В результате удара погибли семь человек, среди которых 6-летняя девочка.
Сегодня, 20 августа, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что количество раненых возросло до 156. В больницах сейчас находится 41 человек. Шесть человек, среди которых есть ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
Большинство пострадавших получили амбулаторную помощь и находятся дома. 16 человек были прооперированы.