'Неразумное решение': Запад обеспокоился ударом Украины по ядерной РЛС России, - The Telegraph

Аналитики и эксперты колеблются в оценке эффективности и стратегической важности такого решения.

Удар украинского беспилотника по российской радиолокационной станции (РЛС), которая может следить за ядерными ракетами, вызвал тревогу на Западе.

Как пишет The Telegraph, 23 мая Киев ударил по радиолокационной станции "Армавир" в приграничном Краснодарском крае, повредив самый современный объект, который обеспечивает обычную противовоздушную оборону, а также является частью системы ядерного предупреждения.

Украинские чиновники подтвердили в субботу, что их войска нанесли удар, заявив, что объект контролирует воздушное пространство над страной и оккупированным Крымом. Радиолокационная станция способна отслеживать ракеты большой дальности ATACMS, доставленные США в Украину в начале этого года.

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Старший научный сотрудник Центра исследований безопасности при ETH Zurich Мауро Гилли сказал, что удар беспилотника был тактическим успехом, поскольку он заставит Россию передислоцировать системы противовоздушной обороны, а также поставил маркер того, что российские военные объекты не являются неприкосновенными.

"Мы можем обсуждать эффективность и заслуги, но логика стратегически есть", - сказал он.

Другие западные аналитики сказали, что Украина должна избегать ударов по ядерной инфраструктуре России.

"Глупое решение со стороны Украины", - сказал Ханс Кристенсен, эксперт по ядерному арсеналу Федерации американских ученых.

Норвежский военный аналитик Торд Аре Иверсен сказал, что нанести удар по части российской системы ядерного предупреждения было "не очень хорошей идеей... особенно во время напряжения".

"Это в интересах всех, чтобы российская система предупреждения о баллистических ракетах работала хорошо", - сказал он.

Кремль рассматривает свои ядерные военные объекты как престижные проекты, а нанесение ударов по ним считается особой провокацией. Одну из самых современных радиолокационных систем России Кремль развернул вдоль российской границы - 10 установок класса "Воронеж". Каждый имеет радиус действия около 6500 км и может отслеживать 500 объектов одновременно.

Россия еще не прокомментировала атаку, но она соответствует модели усиленных ударов украинских беспилотников в этом году по целям в глубине России, включая нефтеперерабатывающие заводы и транспортные узлы. Удар был нанесен вскоре после того, как Москва начала тактические ракетно-ядерные учения в своем Южном военном округе.

"Украине и ее союзникам по НАТО все еще нужно быть осторожными, поскольку некоторые официальные лица США и некоторые европейские союзники Украины сочтут удар по РЛС опрометчивым", - сказал Фабиан Хоффманн, докторант ракетных технологий в Университете Осло.

"У меня есть некоторые беспокойства относительно того, насколько политически мудрым было это решение, поскольку оно может иметь негативные последствия для Украины в дальнейшем с точки зрения целевых ограничений", - сказал он.

Удар по российской РЛС: что известно

Еще 23 мая появилась информация об атаке беспилотных летательных аппаратов по РЛС, расположенной возле российского Армавира. Впоследствии в сети опубликовали фото и видео.

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснял, что основной задачей таких станций является фиксация пусков баллистических ракет с ядерными боеголовками.

По данным российских СМИ, было поражено антенное полотно Армавирского радиолокационного узла станции Высокой заводской готовности. Из-за этого россияне остались без сплошного радиолокационного поля.

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