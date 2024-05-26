Оккупанты не комментировали эту атаку.

Появились спутниковые снимки, сделанные после атаки БПЛА на российскую загоризонтную радиолокационную станцию большой дальности "Воронеж-ДМ".

Фото публикует Радио Свобода. Согласно ему, станция, обеспечивающая противовоздушную оборону оккупированного Крыма, значительно повреждена. В частности, под ударом оказались здания, в которых размещены радары.

Эта РЛС является частью российской системы раннего предупреждения о ядерных баллистических ракетах. По данным блога The War Zone, ее могли атаковать из-за способности отслеживать американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

Видео дня

Удар по российской РЛС: что известно

Еще 23 мая появилась информация об атаке беспилотных летательных аппаратов по РЛС, расположенную возле российского Армавира. Впоследствии в сети опубликовали фото и видео.

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснял, что основной задачей таких станций является фиксация пусков баллистических ракет с ядерными боеголовками.

По данным российских СМИ, было поражено антенное полотно Армавирского радиолокационного узла станции Высокой заводской готовности. Из-за этого россияне остались без сплошного радиолокационного поля.

Вас также могут заинтересовать новости: