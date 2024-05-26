Появились спутниковые снимки, сделанные после атаки БПЛА на российскую загоризонтную радиолокационную станцию большой дальности "Воронеж-ДМ".
Фото публикует Радио Свобода. Согласно ему, станция, обеспечивающая противовоздушную оборону оккупированного Крыма, значительно повреждена. В частности, под ударом оказались здания, в которых размещены радары.
Эта РЛС является частью российской системы раннего предупреждения о ядерных баллистических ракетах. По данным блога The War Zone, ее могли атаковать из-за способности отслеживать американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.
Удар по российской РЛС: что известно
Еще 23 мая появилась информация об атаке беспилотных летательных аппаратов по РЛС, расположенную возле российского Армавира. Впоследствии в сети опубликовали фото и видео.
Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснял, что основной задачей таких станций является фиксация пусков баллистических ракет с ядерными боеголовками.
По данным российских СМИ, было поражено антенное полотно Армавирского радиолокационного узла станции Высокой заводской готовности. Из-за этого россияне остались без сплошного радиолокационного поля.