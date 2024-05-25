Сообщается, что Россия лишилась сплошного радиолокационного поля.

Российская стратегическая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) большой дальности "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае после удара беспилотниками выведена из строя, пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

"После поражения антенного полотна Армавирского радиолокационного узла станции Высокой заводской готовности Системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", Россия лишилась сплошного радиолокационного поля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что загоризонтная РЛС большой дальности "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае была атакована беспилотниками 23 мая.

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Отмечалось, что украинские дроны смогли повредить станцию, которая находится возле Армавира в Краснодарском крае РФ и входит в российскую систему раннего предупреждения о ракетном ударе.

Указывалось, что основная задача данных РЛС - фиксация пусков баллистических ракет с ядерными боеголовками. Всего у России 10 загоризонтных РЛС "Воронеж" с различными диапазонами рабочих частот. На создание такой РЛС может уйти от 2 до 2,5 лет.

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