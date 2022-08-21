Из-за нечеловеческих условий на вражеских блокпостах количество смертей, которые зафиксированы в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.

В эвакуационной колонне умерла женщина, которая пыталась выехать из оккупации в Запорожье.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Еще одну жизнь забрали рашисты, которые не пропускают по несколько дней эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье. Сегодня в очереди авто в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4-мя тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в нечеловеческих условиях, которые враг создал на своих блокпостах", - сообщил Федоров.

Он также отметил, что это уже не первая смерть в эвакуационной колонне.

"Количество смертей, которые зафиксированы в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток. Однако оккупантов это не смущает - каждый день они издеваются над нашими людьми, которые желают сбежать от "русского мира", - сообщил он.

Ситуация в Запорожской области:

5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС.

6 августа ночью россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

14 августа в Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонщины.

15 августа РФ накрыла огнем Днепропетровщину и Запорожье.

Ночью 18 августа оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. Оккупант применил ракетные системы залпового огня. Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе.

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