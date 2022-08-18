Противники обстреляли объект инфраструктуры, который находится в Шевченковском районе Запорожья.

Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram.

"Сегодня ночью около 03:00 враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района. По предварительной информации, оккупант применил ракетные системы залпового огня. Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе", - отметил он.

По его словам, объект подвергся незначительным разрушениям.

По его словам, объект подвергся незначительным разрушениям.

Напомним, россияне рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враги уже не раз обстреливали Запорожскую область из различного вооружения, были жертвы.

Враги утром 18 августа нанесли ракетные удары по Харькову, есть одна жертва и 18 раненых.

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