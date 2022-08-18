Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram.
"Сегодня ночью около 03:00 враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района. По предварительной информации, оккупант применил ракетные системы залпового огня. Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе", - отметил он.
По его словам, объект подвергся незначительным разрушениям.
По его словам, объект подвергся незначительным разрушениям.
Напомним, россияне рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враги уже не раз обстреливали Запорожскую область из различного вооружения, были жертвы.
Враги утром 18 августа нанесли ракетные удары по Харькову, есть одна жертва и 18 раненых.