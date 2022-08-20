Еще двое взрослых получили ранения средней тяжести.

В результате вражеского обстрела села Шевченковское на Запорожье 19 августа тяжелое ранение получила 8-летняя девочка.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Трудно в последнее время получать новости об обстрелах, сломанных судьбах, раненых. Особенно, если они о наших детях", – отметил он.

По информации Старуха, сейчас раненая девочка находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь:

"Она уже прооперирована, на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое. Вместе молимся за ее выздоровление".

Председатель ОВА добавил, что еще двое взрослых получили ранения средней тяжести, значительные разрушения получили около десяти частных домов поселка.

С начала войны в Запорожской области погибли четыре ребенка. Еще 44 ранены.

Ранее сообщалось, что утром 19 августа россияне коварно обстреляли мирное население Харькова.

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