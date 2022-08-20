Российские оккупанты обстреляли село на Запорожье / фото t.me/starukhofficial

В результате вражеского обстрела села Шевченковское на Запорожье 19 августа тяжелое ранение получила 8-летняя девочка.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Трудно в последнее время получать новости об обстрелах, сломанных судьбах, раненых. Особенно, если они о наших детях", – отметил он.

По информации Старуха, сейчас раненая девочка находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь:

"Она уже прооперирована, на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое. Вместе молимся за ее выздоровление".

Председатель ОВА добавил, что еще двое взрослых получили ранения средней тяжести, значительные разрушения получили около десяти частных домов поселка.

Российские оккупанты обстреляли село на Запорожье / фото t.me/starukhofficial
Российские оккупанты обстреляли село на Запорожье / фото t.me/starukhofficial
Российские оккупанты обстреляли село на Запорожье / фото t.me/starukhofficial

С начала войны в Запорожской области погибли четыре ребенка. Еще 44 ранены.

Ранее сообщалось, что утром 19 августа россияне коварно обстреляли мирное население Харькова.

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